В Ростовской области прогнозируют продолжение аномальной жары к выходным

На фоне аномальной жары, установившейся в Ростове-на-Дону, в городе происходят аварии на элетросетях, фиксируются возгорания трансформаторов, жители остаются без электричества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Аномальная жара продолжится в Ростовской области и в ближайшие выходные, столбики термометров поднимутся до 40 градусов в тени. Об этом ТАСС сообщила начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Ранее Назарова сообщала ТАСС, что в воскресенье в Ростове-на-Дону был побит абсолютный рекорд по жаре за все время наблюдения с 1880 года, температура воздуха в тени составила 41 градус.

"Теплый период у нас сохраняется, несмотря что сейчас у нас немножко изменяются погодные условия, прошел по северу атмосферный фронт, но он в основном выражен в ветре и в сухих грозах. Дальше подходит к Ростовской области холодный фронт, но он уже постепенно трансформируется. И понижение температуры воздуха мы существенно не ощутим, сегодня будет 34-36 градусов, но они будут при облачности, создавая эффект сауны. А дальше уже к выходным опять плюс 40. Сильная жара", - сказала собеседница агентства.

На фоне аномальной жары, установившейся в Ростове-на-Дону, в городе происходит ряд аварий на элетросетях, фиксируются возгорания трансформаторов, жители остаются без электричества. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, на фоне жары наибольшее количество отключений зафиксировано в Мясниковском, Неклиновском и Аксайском районах, Таганроге, Батайске и Ростове-на-Дону.