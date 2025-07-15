В Соболевском районе Камчатки ввели комендантский час для детей и пешеходов

Режим ввели в связи с участившимися случаями выхода медведя в населенные пункты района

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июля. /ТАСС/. Комендантский час для детей и пешеходов ввели в Соболевском районе Камчатки из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Находиться на улице после 20:00 (11:00 мск) не рекомендуется, сообщили ТАСС в муниципалитете.

"В связи с участившимися случаями выхода медведя в населенные пункты района принято решение о введении режима "Повышенная готовность" с предложением ограничить передвижение <...> без транспорта и выход детей на улицу после 20:00", - рассказали в администрации района.

В конце 2024 года бурые медведи массово начали выходить в населенные пункты Камчатки, хищников неоднократно отгоняли прямо с центральных улиц краевой столицы. При этом гибель от встречи медведя с человеком за последний год была зафиксирована только одна: в ноябре 2024 года хищник напал на мужчину, после чего житель края погиб.