Водолацкий: жара до 40 градусов осложняет боевую обстановку в зоне СВО

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, несмотря на жару, российские военнослужащие продолжают продвижение на запорожском направлении, в ДНР, где они замыкают кольцо группировки под Красноармейском, а также в Сумской и Днепропетровской областях Украины.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Жара до 40 градусов осложняет обстановку на линии фронта специальной военной операции. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в пресс-службе Гидрометцентра РФ сообщили, что температура воздуха в ряде городов ДНР перекрыла абсолютный максимум, зафиксированный в 1996 году, максимальная температура в 41,2 градуса зафиксирована в Амвросиевке. Сильная жара до 42 градусов фиксируется и на территории ЛНР.

"Сложная ситуация сейчас на всех направлениях, и не из-за того, что стали больше оружия поставлять Украине, а из-за того, что температура зашкаливает за 40 градусов, это не хорошо и не комфортно для наших военных", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на жару, российские военнослужащие продолжают продвижение на запорожском направлении, в ДНР, где они замыкают кольцо группировки под Красноармейском, а также в Сумской и Днепропетровской областях Украины.