В Москве прогнозируют облачность с прояснениями, дождь и до 27 градусов тепла

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 23 - 28 градусов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза и град в отдельных районах города и температура до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 25 - плюс 27 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до отметки 15 градусов тепла.

Ветер будет восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, во время грозы возможны порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 23 - плюс 28 градусов. Ночью возможно похолодание до плюс 18 градусов.

Из-за грозы в Москве и области с полуночи будет действовать желтый режим предупреждения.