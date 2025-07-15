Вузу Адыгеи для обучения курсантов передан комплекс БПЛА Supercam S350 нового поколения

Комплекс позволяет выполнять разведывательные задачи

МАЙКОП, 15 июля. /ТАСС/. Майкопский государственный технологический университет (МГТУ) стал первым вузом в России, которому передан для обучения курсантов Военного учебного центра (ВУЦ) инновационный комплекс БПЛА Supercam S350 нового поколения. Обучение на нем начнется в новом учебном году, сообщили ТАСС в пресс-службе МГТУ.

"Майкопский гостехуниверситет получил для обучения курсантов новейший комплекс с БПЛА SupercamS350 нового поколения, который сегодня используется как в зоне специальной военной операции, так и в гражданской сфере. Комплекс позволит курсантам ВУЦ получать новые знания и навыки на самом современном оборудовании российского производства. Уже в сентябре курсанты второго курса будут осуществлять практические полеты на инновационном оборудовании", - отметили в пресс-службе вуза, уточнив, что Supercam S350 нового поколения впервые передан вузу России.

Комплекс БПЛА SupercamS350 нового поколения позволяет выполнять разведывательные задачи. Размах крыла составляет 3,2 метра, он может развивать скорость до 120 км/ч.

Несколько сотрудников ВУЦ в июне прошли программу профессионального обучения "Правила и порядок эксплуатации беспилотного воздушного судна взлетной массой 30 кг и менее" под руководством педагогов учебного центра Supercam ГК "Беспилотные системы" в Удмуртии.

Инструкторы ГК "Беспилотные системы" регулярно улучшают навыки и модернизируют программу, расширяют учебные сценарии применения беспилотных авиационных систем. В новом учебном году сотрудники ВУЦ, освоившие программу управления БПЛА Supercam, приступят к обучению курсантов практическим полетам. Занятия будут проводиться для более 90 человек, 33 курсанта пройдут обучение в сентябре и около 60 - в феврале 2026 года.

Передовое оборудование было получено от ГК "Беспилотные системы" по поручению вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который во время рабочей поездки в Адыгею в марте ознакомился с деятельностью ВУЦ, его материально-технической базой и образовательными программами подготовки специалистов в области беспилотной авиации. Передача образца БАС Supercam стала возможной благодаря содействию главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

О ВУЦ МГТУ

Военный учебный центр, который ведет военную подготовку кадров для Вооруженных сил РФ, открыли при МГТУ в 2024 году. При нем создана проектно-исследовательская лаборатория проектирования, эксплуатации и ремонта БПЛА, сформирована материально-техническая база для подготовки специалистов в сфере беспилотных авиационных систем.

"В новом учебном году мы намерены совершенствовать учебно-материальную базу, а также планируем получить несколько новых БПЛА коптерного типа. Это позволит нашим курсантам получать знания по самым современным стандартам. В дальнейшем наш ВУЦ продолжит эффективно работать по подготовке специалистов в сфере БАС", - цитирует начальника ВУЦ вуза Нурлана Самадьянова пресс-служба.

В рамках мероприятий, направленных на поддержку войск, МГТУ регулярно осуществляет сбор и отправку гуманитарной помощи в зону СВО, курсанты сдают донорскую кровь, плетут маскировочные сети и готовят окопные свечи. Вся собранная помощь отправляется на передовую бойцам.