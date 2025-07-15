Печать первого в России туркомплекса на 3D-принтерах начнут в 2026 году

Предполагается создание при помощи строительного принтера более 15 домов для проживания, строительство сферического ресторана, спа-комплекса, здания для событийных мероприятий вместимостью до 200 человек и инфраструктуры для отдыха туристов

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Смарт билд" приступит к созданию первого в России туристического комплекса с привлечением строительных 3D-принтеров в Алтайском крае летом 2026 года. На начальном этапе для работы понадобится два роботизированных комплекса, сообщил ТАСС начальник опытно-конструкторского отдела - главный конструктор ООО "Смарт билд" Илья Медведев.

"Проект станет первым подобным в России. Работы по проекту "Любия" стартуют летом 2026 года. Печать зданий на начальном этапе будет осуществляться двумя принтерами с наращиванием темпов строительства и при необходимости привлечением к строительству еще двух принтеров. На каждом 3D-принтере печать осуществляет бригада из трех - четырех человек", - сказал он.

Предполагается создание при помощи строительного принтера более 15 домов для проживания, строительство сферического ресторана, спа-комплекса, здания для событийных мероприятий вместимостью до 200 человек и инфраструктуры для отдыха туристов. Привлечение 3D-принтера к строительным работам почти на треть сокращает время работы и уменьшает расходы.

"Комплекс не только технологичен, но и ориентирован на активный образ жизни - на набережной вдоль реки Бий будут размещены детские и спортивные площадки, теннисные корты. Высокая скорость печати и небольшое количество человек, печатающих стены, сокращает расходы на оплату труда и сроки строительства на строительном этапе до 30%", - пояснил ТАСС Илья Медведев.

От офиса до жилого комплекса

Компания начала развитие аддитивных технологий строительства в Ставрополе в 2019 году. В регионе запустили выпуск специализированных 3D-принтеров, сухих смесей для строительства, открыли научно-образовательный центр аддитивных технологий в крупнейшем вузе Северного Кавказа. Вместе с этим компания начала отработку строительных технологий и запустила пилотные проекты - в крае построили первое в стране двухэтажное здание на 3D-принтере - офис, первый стандартный жилой дом - сначала одноэтажный, а потом и двухэтажный.

Весной 2025 года в компании сообщили о запуске совместно с "Смартбилдсервис" инновационных проектов в Крыму и Московской области. "Эскизное проектирование всех проектов ведется одним архитектором под руководством основателя проекта Михаила Шиленкова. Для расчета нагрузок и проектных решений к работе подключается команда проектировщиков. Все проекты нацелены на развитие технологии 3D-печати и подразумевают привлечение в команду как местных партнеров, обладающих опытом в строительстве и имеющих наработанные команды, так и частных инвесторов", - пояснил Илья Медведев.

В Московской области будет построен "дом-облако" - сферическое жилое здание на опорах. В двухэтажном доме будут расположены спальни, веранды, зоны для отдыха. "Сложный рельеф, на котором будет реализован проект, показывает возможности 3D-печати зданий в разных условиях. Футуристичный дизайн с безугловыми окнами можно реализовать только с помощью аддитивных технологий - обычное строительство с такими сложными решениями крайне затруднительно", - отметил представитель компании.

Летом 2025 года начнется реализация одного из самых масштабных проектов, в которых будут задействованы строительные 3D-технологии. На морском побережье в Крыму планируется начать пилотный проект создания жилого комплекса, состоящего из более десяти разноуровневых трех- и двухэтажных домов.

"Это будет один из самых смелых экспериментов в области строительных технологий. Регион с ярко выраженным южным климатом, высокой влажностью и морским бризом ставит перед инженерами серьезные вызовы. Однако именно здесь 3D-печать может показать возможности - от устойчивости к природным условиям до гибкости в архитектурных решениях", - сообщил Илья Медведев.

В компании отмечают, что в будущем "Смартбилд" планирует масштабировать разработанные технологии для создания доступного и устойчивого жилья по всей России.