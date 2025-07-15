Часть Новокузнецка из-за ветра и ливня осталась без электричества

В городе упало 11 деревьев

КЕМЕРОВО, 15 июля. /ТАСС/. Электричество отключилось в части Новокузнецка и Новокузнецкого района из-за ветра и ливня. Об этом сообщил глава города Денис Ильин.

"В результате шквалистого ветра и ливня в Новокузнецке под отключение электроэнергии попали 2 840 [домов] частного сектора, 56 МКД, 5 объектов жизнеобеспечения и 5 соцобъектов. <…> Из-за порывистого ветра в городе упало 11 деревьев. Сейчас не работают 12 светофорных объектов. Дорожные службы продолжают работы по устранению последствий непогоды", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил в Telegram-канале глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин, на территории округа также произошли аварии на линиях электропередачи. Частично остаются без электроснабжения населенные пункты Костенково, Сосновка, Гавриловка, Юрьевка, Казанково и Ильинка.

"Для оперативного устранения неполадок аварийные бригады уже направлены в Костенково и Ильинку. Прошу вас сохранять спокойствие и проявить понимание. Все необходимые меры для восстановления электроснабжения принимаются, подача электроэнергии будет возобновлена в кратчайшие сроки", - написал Шарнин.

Также ночью из-за сильного ветра аварийное отключение электричества произошло в пяти селах Чмальнского района Республики Алтай. "Работы проходили в ночное время на линии электропередачи 10 киловольт. На данный момент восстановлено 10 пролетов ЛЭП. Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написал в Telegram-канале глава республики Андрей Турчак.

Ранее в Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях, Алтайском крае, Республике Алтай ожидались ливни, усиление ветра до 22 м/с. В Красноярском крае, Хакасии, Туве также прогнозировался очень сильный дождь.