В Белгородской области правительство РФ выделило 550 млн рублей на ремонт соцучреждений

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, учреждения не ремонтировались с 90-х годов

БЕЛГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Белгородская область получит 550 млн рублей на ремонт социальных учреждений в Красногвардейском и Ровеньском районах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Правительство Российской Федерации выделило нам 550 млн рублей на ремонт социальных учреждений в Красногвардейском и Ровеньском районах. Учреждения не ремонтировались с 90-х годов", - написал он.

По словам губернатора, во вторник стартует план мероприятий по подготовке к началу ремонта. "Самое главное - чтобы работы были выполнены в строго установленное время и с надлежащим качеством", - добавил губернатор.