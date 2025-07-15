Эксперт Блинов: "Болонская" реформа в РФ сделала из высшего образования бизнес

Степень бакалавра оказалась мало востребованной на рынке труда, также отметил доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ориентированность на студента, а не на запросы и нужды государства сделала из качественного советского высшего образования бизнес в 90-е годы XX века. Эффект усилился за счет воздействия "болонских" реформ на российские вузы, сообщил ТАСС доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Владимир Блинов.

"Важно заметить, что в 90-е годы прошлого века и в период "болонских" реформ в России утвердилось мнение, что высшее образование - это "просто бизнес", коммерческая или псевдокоммерческая деятельность, ориентирующаяся на "спрос снизу". Интересы работодателей не существуют, главный бенефициар и плательщик - сам студент. Эта идея породила уродливое отношение к образованию как к услуге, лишенной социальной ответственности. Участие России в Болонском процессе было приостановлено в 2022 году", - сказал он.

Блинов также отметил, что внедрение уровневой системы высшего образования не прошло гладко. Степень бакалавра оказалась мало востребованной на рынке труда. Магистерские программы, осуществляя прием бакалавров, подготовленных по несопряженным направлениям, вынужденно дублировали программы более низкого уровня, девальвируя этот уровень подготовки. Компетентностный подход тоже не прижился: ни профессиональные, ни универсальные компетенции так и не попали в комплекс оцениваемых результатов. Участие российских вузов в международных рейтингах университетов, особенно в условиях реализации курса на технологический суверенитет и лидерство, в принципе потеряли смысл, подчеркнул он.

При этом, по словам эксперта, советская система высшего образования в полной мере соответствовала запросам плановой экономики. Не существовало рынка труда, да и рыночных отношений вообще. Кадры, как и иные ресурсы, "производились" в заданных количествах, новые специальности возникали редко, работодатели были представлены предприятиями государственного сектора - иных не существовало. "Имел место легкий дефицит работников в обрабатывающих отраслях и небольшой профицит в сфере обслуживания. Трудоустройство выпускников обеспечивалось государственной системой распределения, которая уже к концу 70-х годов прошлого века функционировала преимущественно на бумаге отчетов", - рассказал доктор педагогических наук.