Эксперт Блинов: аспирантура больше не будет являться уровнем образования

Член-корреспондент РАО также отметил, что перемены, ожидающие российское образование, скорее всего станут полноценной реформой, а не локальной корректировкой

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Аспирантура перестанет считаться уровнем высшего образования, когда российские вузы полностью перейдут на новую модель. Таким мнением с ТАСС поделился доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Владимир Блинов.

"Сопоставляя системы требований к нынешним и будущим программам высшего образования, несложно заметить, что БВО аналогичен специалитету, а СПВО - магистратуре, ординатуре, адъюнктуре и ассистентурам-стажировкам. Важно заметить, что аспирантура больше не будет являться уровнем высшего образования и подчиняться его весьма узким стандартам. Предусмотрено расширение возможностей, форм и методов подготовки кадров высшей научной квалификации", - сказал он.

Блинов также отметил, что перемены, ожидающие российское образование, скорее всего станут полноценной реформой, а не локальной корректировкой. Однозначно потребуются новые перечни специальностей, новые стандарты и требования к качеству результатов, уточнил эксперт.