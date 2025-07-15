"Известия": в России хотят упорядочить массовые отключения мобильного интернета

Власти и бизнес обсуждают введение единого уполномоченного органа, который принимал бы заявки на блокировку связи от всех заинтересованных структур, сообщил источник издания

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ обсуждает введение правил массового отключения мобильного интернета в стране. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и топ-менеджера одной из сотовых компаний.

Согласно данным газеты, интернет и сотовую связь часто отключают из-за атаки беспилотников. На сегодняшний день такие поручения дают местные органы власти, региональные управления МЧС и другие должностные лица и структуры.

"До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности ФСБ. Это было стандартной практикой - например, в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям. Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много", - заявил газете источник.

По его словам, на предварительном этапе российские власти и отечественный бизнес обсуждают введение единого уполномоченного органа, который принимал бы заявки от всех заинтересованных структур. Такая мера сможет препятствовать воздействию на процедуру неуполномоченных органов власти.

Кроме того, для урегулирования вопроса в РФ дополнительно могут создать информационную систему, из которой участники сотового рынка будут получать достоверные указания о сроках и местах выключения и включения мобильных сетей, добавил источник.