Матвиенко поздравила руководство НАО с днем образования округа

Председатель Совета Федерации отметила, что округ является форпостом страны в Арктике

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила руководство Ненецкого автономного округа (НАО) с Днем образования НАО. Она отметила, что округ является форпостом страны в Арктике.

"Поздравляю вас и всех жителей автономного округа с Днем образования Ненецкого автономного округа. Регион является надежным форпостом в Арктической зоне Российской Федерации, ресурсной кладовой нашей страны. Колоссальные запасы полезных ископаемых, мощные инвестиционный и индустриальный потенциал, а также дальнейшее освоение и активное использование природных богатств Заполярья обеспечивают отличные перспективы социально-экономического развития автономного округа", - указала спикер Совфеда в поздравлении на имя временно исполняющей обязанности губернатора НАО Ирины Гехт и председателя окружного собрания Александра Чурсанова.

Матвиенко добавила, что достижения региона стали результатом упорного труда поколения первопроходцев, которые в самых сложных условиях вводили в эксплуатацию крупные промышленные предприятия, строили объекты социальной, инженерной и транспортно-логистической инфраструктур, создавая задел на будущее. В настоящее время жители округа осуществляют масштабные проекты, направленные на процветание региона и страны, и не забывают о сохранении самобытного историко-культурного наследия.

15 июля 1929 года был образован Ненецкий национальный округ, который стал первым национальным округом на Крайнем Севере.