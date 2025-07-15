Юрия Мороза похоронят на Ваганьковском кладбище

Гражданская панихида состоится 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ №1

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Актера театра и кино, кинорежиссера, продюсера и сценариста Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

"Да, [на Ваганьковском кладбище]", - сказал собеседник агентства.

Ранее жена режиссера Виктория Исакова сообщала, что гражданская панихида состоится 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ №1 в 10:00 мск, а отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище только для родных и близких.

Юрий Мороз умер 14 июля. Как ранее сообщил ТАСС источник, близкий к его окружению, причиной стал рак поджелудочной железы.

Мороз известен по работе над сериалами "Братья Карамазовы" (2008-2009), "Апостол" (2008), "Инквизитор" (2014), "Угрюм-река" (2020). В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Известность получил после роли Тони в мюзикле "Принцесса цирка" (1982).