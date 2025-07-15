Сергей Гармаш привез мебель для школы-интерната в Геническе

Народный артист России помог обновить классы в учреждении, оснастив их новой мебелью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Гармаш посетил Геническ Херсонской области, где передал мебель для классов местной санаторной школе-интернату, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Народный артист России и наш земляк Сергей Гармаш регулярно помогает Херсонщине через фонд "Орион". <...> В этот раз он обновил классы в Генической санаторной школе-интернате. Учебные кабинеты оснастили новой мебелью - партами, шкафами, стеллажами. Дети вернутся в светлые и удобные классы", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Кроме того, благотворительный фонд, в попечительский совет которого входит Гармаш, привез гуманитарную помощь в Каховку.