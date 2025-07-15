Помогавший России из тыла ВСУ американец Мартиндейл получил российский паспорт

Он рассказал, что во время получения паспорта РФ почувствовал, что заново родился

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Американец Дэниэл Мартиндейл, который из тыла ВСУ на территории ДНР два года помогал российским военным, получил российский паспорт. Как сообщает корреспондент ТАСС, паспорт ему вручила сотрудница МВД России в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве, где присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

Мартиндейл с 2022 по 2024 год на подконтрольной киевскому режиму территории с риском для жизни предоставлял России сведения о местах дислокации подразделений ВСУ и иную значимую информацию. Американца успешно эвакуировали из зоны боевых действий осенью 2024 года.

На церемонии вручения паспорта Пушилин назвал историю Мартиндейла уникальной и поблагодарил его от лица жителей Донбасса за оказанную помощь в ходе СВО. По его словам, в истории Мартиндейла было много нюансов: то, каким образом он вышел на связь с российской стороной, как потом поддерживал взаимоотношения с российскими спецслужбами, как передавал информацию, несколько раз действуя с риском для жизни, выявляя чувствительные места у противника, сообщая о дислокации и перемещении противника. "Поэтому то, что сделал Дэниэл, это уникально", - сказал Пушилин.

В свою очередь сам Мартиндейл рассказал, что во время получения паспорта РФ почувствовал, что заново родился. "10 лет назад, задолго до нынешних конфликтов, у меня в сердце появилось убеждение, что Россия это не только мой дом, но и моя семья. Я чрезмерно рад, что теперь это не только в сердце, но и по праву", - отметил он. По его словам, Россия дала ему новый дом, и теперь он планирует трудиться на благо страны, создавать здесь семью и воспитывать детей. Говорить о своих конкретных планах он пока не стал, пояснив, что для начала необходимо совместными усилиями довести до завершения специальную военную операцию. "Считаю, что долг каждого - сделать как можно больше для победы. И после того, как мы сможем отпраздновать второй День Победы, тогда можно будет заниматься своими делами", - сказал Мартиндейл.