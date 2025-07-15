Умер фигурант дела о пожаре в "Зимней вишне" пожарный Генин

В последние дни мужчина находился в реанимации, сообщили в его окружении

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пожарный Сергей Генин, осужденный по статье о халатности при тушении ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, умер после тяжелой продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

"Сергей Генин скончался в больнице. В последние дни он находился в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Генин был единственным, кому удалось спасти человека при пожаре в "Зимней вишне". Он был осужден за халатность при тушении и приговорен к пяти годам лишения свободы. В 2023 году был освобожден из-под стражи по состоянию здоровья.

Звено Генина во время пожара в "Зимней вишне" спасло Михаила Трусова, который находился в кинозале, где погибло большинство посетителей ТРЦ. Вскоре его задержали и отправили в СИЗО по обвинению в халатности.

В ноябре 2021 года Заводский районный суд Кемерова признал Сергея Генина виновным в халатности при тушении пожара в "Зимней вишне" и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Вместе с ним на 6,5 года был осужден пожарный Андрей Бурсин. Адвокаты считали приговор незаконным и несправедливым. О невиновности Генина заявляло руководство МЧС, а также специалисты пожаротушения.

В СИЗО у Генина было выявлено онкологическое заболевание. В апреле 2023 года Генин был отпущен под подписку из-под стражи. На момент вступления приговора в силу срок отбытия наказания Генина истек.