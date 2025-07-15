Жизни пострадавшего при атаке БПЛА в промзоне Ельца ничего не угрожает

Сейчас мужчина проходит лечение в условиях стационара в отделении травматологии, сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший при атаке беспилотника в промзоне Ельца Липецкой области утром вторника, получил посттравматический отит и баротравму. Угрозы жизни нет, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения региона Анна Маркова.

"20-летний парень получил ушибы, ссадины правого коленного сустава и передней брюшной стенки, также зафиксированы посттравматический отит и баротравма. Сейчас он проходит лечение в условиях стационара в отделении травматологии. Угрозы жизни нет", - написала Маркова.

Ранее мэр Ельца Вячеслав Жабин сообщал, что рано утром во вторник территория одного из предприятий города подверглась атаке БПЛА. Возникло возгорание, которое было быстро ликвидировано сотрудниками пожарной службы. Работники предприятия были эвакуированы после объявления "Красного уровня". Один человек получил ранения.