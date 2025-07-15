Поселок под Краснодаром и два района Кубани временно остались без воды

В частности, отключение водоснабжения в поселке Новознаменский под Краснодаром произошло из-за утечки

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Утечка произошла на подземном водоводе в поселке Новознаменский под Краснодаром, в результате жители остались без воды, также из-за аварии ограничено водоснабжение в селе в Ейском районе, а в Гулькевичском районе из-за ремонта на водозаборе, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В Краснодаре холодная вода отсутствует в жилых домах поселка Новознаменский. Специалисты уже устраняют утечку на подземном водопроводе по ул. Войсковая, 77. В Ейском районе в с. Воронцовка ограничили водоснабжение в связи с аварийными работами на разводящих сетях по ул. Набережной", - говорится в сообщении.

Там добавили, что временно отключено водоснабжение потребителей в поселке Красносельский в Гулькевичком, где ремонтируют водозабор.

По данным синоптиков днем во вторник в Краснодарском крае ожидается до 36 градусов жары.