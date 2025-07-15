Нилов призвал не вводить дополнительные ограничения для пожилых водителей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что это создаст проблемы для профессиональных шоферов предпенсионного возраста

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Возможное введение дополнительных ограничений для граждан старше 60 лет по допуску к управлению автомобилями излишне. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Почему ограничение предлагается ввести для 60 лет? У нас пенсионный возраст для мужчин наступает в 65 лет. Поэтому абсолютно непонятно, почему именно эта возрастная категория", - сказал депутат.

Он отметил, что дополнительные ограничения могут стать препятствием для профессиональных водителей предпенсионного возраста. Вместо этого, по словам депутата, необходимо обеспечить оперативную синхронизацию ведомств при передаче информации в случае, если есть диагноз, с которым нельзя управлять автомобилем.

Ранее МВД предложило усовершенствовать механизмы допуска людей старше 60 лет к управлению транспортными средствами. Это прописано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.