В Новосибирске ливень затопил дороги

В городе образовались пробки

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Ливень обрушился на Новосибирск - дороги затопило водой, из-за чего в городе образовались пробки, передает корреспондент ТАСС. Продолжавшийся около часа дождь привел к тому, что люди начали переходить дороги вброд.

По данным портала "Яндекс карты", пробки в мегаполисе достигли семи баллов. На улице Восход в Октябрьском районе города дождевые потоки были настолько сильными, что сбили с ног ребенка на проезжей части - его вовремя поймала прохожая. Уровень воды в некоторых районах поднимался до такой степени, что она заливалась в транспорт, находившийся в движении.

"Откачиваем воду передвижными мотопомпами, всего их 100. Ими оснащены все участки теплосетей", - рассказали ТАСС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Организация в настоящее время проводит ремонтные работы в городе, большая часть разрытий скрылась под водой.

В связи с изменением погодных условий в мэрии Новосибирска попросили горожан быть внимательными и осторожными. Возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередачи; падение деревьев и слабо закрепленных конструкций; нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб. "Водителям и пешеходам в связи с плохой видимостью необходимо быть предельно внимательными и осторожными на дорогах города", - говорится в Telegram-канале городской администрации.