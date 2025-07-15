ОНФ: Россия потеряет культурное влияние без господдержки продвижения русского языка

Отсутствует системная поддержка русского языка за рубежом несмотря на то, что языковые центры существуют в 60 странах, отметил руководитель проекта "Волонтеры русского языка" Валерий Горюханов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Русский язык теряет позиции в мире, без серьезной государственной стратегии по его продвижению Россия может окончательно уступить культурное влияние другим странам. Об этом заявил замруководителя и координатор работы активистов и экспертов Бюро расследований Народного фронта, руководитель проекта "Волонтеры русского языка" Валерий Горюханов.

Выступая в Государственной думена круглом столе "НКО в странах исхода: интеграционная платформа для тех, кого мы ждем", Горюханов привел статистику. По экспертным оценкам, в 1990 году на русском говорили около 312 млн человек, сегодня - порядка 253 млн, при этом прогноз на 2050 год - 130 млн русскоязычных. Он отметил, что отсутствует системная поддержка русского языка за рубежом несмотря на то, что языковые центры существуют в 60 странах.

"В целом системы поддержки нет или она минимальна. Институты, которые мы видим, они с ограниченными полномочиями, в том числе по распространению языка <…>. Эти центры зачастую не имеют связи с РФ в том числе и методической", - заявил Горюханов, добавив, что на снижение интереса к языку влияет также "культура отмены всего русского" на Западе.

Представитель Народного фронта также указал, что Россия не использует потенциал русского языка как инструмента "мягкой силы", в отличие от США, Великобритании или Испании, где язык продвигается через массовую культуру, спорт и образовательные обмены. В качестве примера он привел программу Work and Travel, по которой ежегодно до 100 тыс. иностранных студентов, в том числе из России, проходят стажировки в США. При этом российская программа "Послы русского языка" охватила с 2015 года лишь 325 человек.

С целью популяризации языка ОНФ инициировал в 2021 году проект "Волонтеры русского языка". Как сообщил Горюханов, программа ориентирована на помощь иностранцам, трудовым мигрантам и детям соотечественников - прежде всего тем, кто намерен остаться в России и связывает свою жизнь со страной.