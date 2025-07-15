Стройматериалы собраны по запросу бойцов и пойдут на укрепление позиций, отметил губернатор региона Игорь Артамонов

ЛИПЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Липецкая область организовала отправку гуманитарного груза для бойцов первого липецкого артдивизиона им. Ивана Флерова, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

Стройматериалы собраны по запросу бойцов и пойдут на укрепление позиций.

"Эти ребята - наша гордость и щит. С честью несут службу, прикрывая товарищей огнем своих орудий", - сказал Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что пока бойцы находятся на передовой, регион обязан обеспечивать их всем необходимым.

Как отмечается, собранный груз будет доставлен военнослужащим в кратчайшие сроки.

Это уже не первая акция поддержки бойцов СВО со стороны Липецкой области. Ранее регион неоднократно направлял гуманитарные грузы и технику для подразделений, участвующих в СВО.