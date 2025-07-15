Госдума приняла закон об ответственности за осквернение воинских захоронений

Максимальное наказание за такое преступление будет предусматривать лишение свободы сроком до пяти лет

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение воинских захоронений, а также памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Законопроект внесло в палату парламента в апреле правительство РФ, в первом чтении он был принят в июне. Изменения предусмотрены в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время статья предполагает наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий). Законопроектом вводится ответственность в том числе за осквернение таких объектов. Максимальное наказание за подобное преступление будет предусматривать лишение свободы сроком до пяти лет.

Как уточняется в пояснительной записке, с февраля 2022 года на территории РФ зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.

"Уголовная ответственность - мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают мемориалы, памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут. Наша задача - защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.