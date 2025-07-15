Набор на бюджетные места расширят для участников СВО в аграрном вузе Ставрополья

В управлении пресс-службы и информполитики губернатора региона сообщили, что в период приемной кампании 2025 года интерес абитуриенты проявляют именно к отраслевым направлениям

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Ставропольский государственный аграрный университет (СГАУ) расширит набор на бюджетные места для участников специальной военной операции и их детей. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора Ставрополья по итогам встречи главы региона с ректором вуза.

"Обсуждены итоги работы вуза за прошедший учебный год и планы по его развитию. Как сообщил [ректор СГАУ] Владимир Ситников, университет продолжает расширять свои образовательные возможности, делая акцент на развитии прикладных специальностей. По итогам прошедшего учебного года вуз выпускает 2 тыс. студентов. При этом в планах на следующий год набрать 2,5 тыс. учащихся", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в период приемной кампании 2025 года интерес абитуриенты проявляют именно к отраслевым направлениям. Это агрономия, агроинженерия, энергетика. Бюджетные места на эти и другие ключевые направления заполнены почти на 80%.

"Особое внимание уделяется приему на бюджетные места участников СВО и их детей. В текущем году выпускниками стали 130 детей участников СВО. По решению ученого совета вуз расширит прием абитуриентов этой категории вне квоты", - говорится в сообщении.