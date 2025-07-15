Выставка продлится до 24 августа 2025 года

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Выставка "Потсдам. Июль 1945", посвященная Потсдамской конференции лидеров трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции, открылась в Музее Победы. На ней представлены ранее засекреченные документы о подготовке и проведении конференции, передает корреспондент ТАСС.

"Уверен, что нашим гражданам, да и не только нашим - обычно это вызывает интерес и за рубежом - хочется знать правду про те события, которые были, про то, какую роль сыграла [в Потсдамской конференции] наша разведка - мы знаем, что это глаза и уши, без которых невозможно быть нашим вооруженным силам. И сегодня мы представляем еще одну партию этих документов, рассекреченных как раз в 2025 году. Потому что, сами понимаете, одно дело - это победить в войне, тяжелейшая задача, но, с другой стороны - переговоры, и надо было реализовать то, чего мы сумели добиться на поле боя", - сказал на открытии выставки заведующий научно-методическим отделом Музея Победы доктор экономических наук, кандидат исторических наук Валерий Куличков.

Как сообщили организаторы, на выставке представлены переданные Музею Победы Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ архивные документы о подготовке и проведении Потсдамской конференции, рассекреченных к 80-летию переговоров на выставке.

Представитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Андрей Киндяков отметил ценность представленных документов для понимания истинных мотивов союзников СССР по антигитлеровской коалиции. "Это золото, эти золотые крупицы (рассекреченные документы - прим. ТАСС) дополняют пазл произошедших событий и позволяют провести параллели с днем сегодняшним. В том числе, в первую очередь, какими мы были, Советский Союз, в отношении исполнения обязательств перед своими союзниками - выдержанное слово, нерасхождение слова и дела - и какими были наши так называемые союзники, которые на словах говорили одно, думали другое, а делали третье. Эти документы позволяют нам учиться, учиться и еще раз учиться на тех событиях, на тех состоявшихся великих решениях для того, чтобы идти дальше", - отметил он.

Выставка продлится до 24 августа 2025 года.

О конференции

Потсдамская конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года во дворце Цецилиенхоф в пригороде немецкого Потсдама. Она стала последней официальной встречей лидеров трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании, на которой были разрешены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.