Стоимость объекта составила 2,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минстроя Башкирии

УФА, 15 июля. /ТАСС/. Строительство математического лицея-интерната на 360 мест по нацпроекту начато в Уфе, стоимость объекта составит 2,8 млрд рублей. Он должен быть сдан в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

"Математический лицей возводится по национальному проекту "Молодежь и дети". На сегодняшний день на строительной площадке выполнены подготовительные работы: устройство ограждений и подъездных дорог. Строители приступили к копке котлована жилой части интерната", - приводятся в сообщении слова и.о. министра строительства и архитектуры республики Артема Ковшова.

Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на строительство учреждения, генеральным подрядчиком по итогам конкурсных процедур определена "Строительно-монтажная компания - 10". Цена контракта составляет 2,8 млрд рублей.

"Проектом запланировано строительство пятиэтажного учебного корпуса и жилого блока для учеников и учителей. В здании также разместятся спортивная зона, столовая, конференц-зал, библиотека, учительская и административные помещения. Окончание строительно-монтажных работ запланировано в декабре 2027 года", - добавили в пресс-службе.

Лицей будет рассчитан на 360 ученических и 250 спальных мест, общая площадь объекта превысит 22,3 тыс. кв. м.