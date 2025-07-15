На Байкале возобновил работу закрывшийся из-за медведя турмаршрут

В целях безопасности выход на маршрут пока разрешен группам не менее пяти человек и в светлое время суток, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Туристический маршрут, который закрывали в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области из-за появления медведя, возобновил работу. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Решение о возобновлении выдачи разрешений на посещение маршрута ББТ-1 (Большая Байкальская тропа-1 - прим. ТАСС) в Прибайкальском национальном парке принято 15 июля 2025 года. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" обследовали район вблизи участка тропы, на котором ранее был зафиксирован факт выхода медведя, и не нашли свежих следов пребывания зверя", - говорится в сообщении.

В целях безопасности выход на маршрут пока разрешен группам не менее пяти человек и в светлое время суток. Ограничения будут действовать несколько дней. Также маршрут будут патрулировать специалисты заповедного учреждения.

Большая Байкальская тропа-1 - пеший туристический маршрут, который пролегает вдоль озера Байкал, соединяет поселки Листвянка и Большое Голоустное. Это один из самых популярных турмаршрутов на Байкале. Его закрыли 10 июля из-за появления медведя, с которым встретились несколько групп туристов. Хищник разорил лагерь одной из компаний, съев все припасы. Несколько раз спасатели эвакуировали туристов, встретивших хищника.