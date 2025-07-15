Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, первый зампред комитета Александр Мажуга, а также председатель комитета ГД по просвещению Ирина Белых

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности привлекать к обучению школьников студентов из непедагогических вузов.

Документ был внесен в Госдуму в мае 2025 года. Авторами выступили глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев ("Справедливая Россия - За правду"), первый зампред комитета Александр Мажуга ("Единая Россия"), а также председатель комитета ГД по просвещению Ирина Белых ("Единая Россия").

"Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по иным специальностям и направлениям подготовки и успешно прошедшие не менее чем за три года обучения промежуточную аттестацию, в том числе по учебным предметам, дисциплинам (модулям) в области педагогической деятельности, допускаются к занятию педагогической деятельностью по соответствующим специальности или направлению подготовки высшего образования обучающегося учебным предметам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основного общего образования и (или) среднего общего образования по программам СПО", - говорится в законе.