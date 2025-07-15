Согласно документу, поддержка студенческих семей должна осуществляться вне зависимости от других мер помощи молодым россиянам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий на законодательном уровне понятие "студенческая семья".

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в октябре 2024 года и принят в первом чтении в ноябре того же года. Изменения предлагается внести в закон "О молодежной политике в РФ", закрепив в нем понятие студенческой семьи и полномочия федеральных органов власти в этой сфере.

Согласно законопроекту, студенческая семья - лица до 35 лет включительно, состоящие в браке или являющиеся единственными родителями (усыновителями), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Документ также определяет, что поддержка студенческих семей, как и молодых семей, осуществляется вне зависимости от других мер поддержки молодых граждан.

В законопроекте говорится, что Минобрнауки РФ подготовит рекомендации по поддержке студенческих семей, а Росмолодежь совместно с Минтрудом - по поддержке молодых семей.