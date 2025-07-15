Жители Нижегородской области смогут выбрать объекты для благоустройства

В 2026 году финансирование проекта составит 1 млрд 200 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области направят в 2025 году 1 млрд 200 млн рублей на реализацию губернаторского проекта "Вам решать", благодаря которому жители региона могут самостоятельно определять приоритеты благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"С 15 июля по 15 сентября 2025 года нижегородцы могут подать заявку на участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!". Благодаря проекту жители региона имеют возможность самостоятельно определять приоритеты развития и благоустройства местных территорий, выступать с инициативами и получать средства для их реализации. В 2026 году финансирование проекта составит 1 млрд 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

На сайте проекта жители Нижегородской области могут подать заявки по восьми направлениям: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее - детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива", "Молодежная политика". Подать заявку могут физические лица, территориальное общественное самоуправление (ТОС), старосты сельсоветов. Также есть возможность подачи "Семейной заявки".

"Проект "Вам решать!" - это не просто конкурс проектов, это реальный инструмент развития территорий, основанный на принципе соучастия и вовлеченности граждан в процесс принятия решений. Считаю, что каждый житель Нижегородской области должен иметь возможность влиять на бюджетные процессы и принимать участие в определении приоритетов развития своих территорий. Это может быть благоустройство парков и скверов, ремонт дорог, освещение улиц, создание детских и спортивных площадок и многое другое. Главное - инициатива должна исходить от самих граждан", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, жители активно участвуют в благоустройстве своих дворов, школ и детских садов. "В прошлом году почти 590 тыс. человек проголосовали за важные для них инициативы, к середине лета большинство работ уже завершено, и у детей появились новые площадки для отдыха. Особенно хотел бы отметить семейные заявки, которые впервые появились в прошлом году и будут приниматься в этом", - сказал Чинцов.

В 2025 году в Нижегородской области реализуют 462 инициативы, которые стали победителями прошлого конкурса. Всего с 2013 по 2024 год в рамках инициативного бюджетирования реализовано около 5 тыс. проектов, направленных на создание комфортных условий и повышение качества жизни.