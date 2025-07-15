В Москве простились с Вадимом Медведевым

Память старейшего члена Политбюро ЦК КПСС почтил в том числе генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Родные и близкие, друзья и коллеги простились с экономистом, старейшим членом Политбюро ЦК КПСС Вадимом Медведевым, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прощания состоялась в Центральной клинической больнице в Москве. Память Медведева почтил в том числе генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Медведев был секретарем ЦК КПСС (1986-1990) и соратником Михаила Горбачева в проведении перестройки СССР. В 1970-е годы в качестве ректора возглавлял Академию общественных наук при ЦК КПСС (ныне вошла в структуру РАНХиГС). Коллеги по вузу тоже приехали проститься. В ЦКБ присутствовал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Многие прислали в траурный зал венки. В том числе был венок от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Медведев в истории

Медведев достигал высоких результатов во всем, чем бы ни занимался, считают его друзья и соратники. А родные отмечают, что его вклад в жизнь страны был гораздо больше, чем об этом знает широкая аудитория.

"Вадим Андреевич, несомненно, сыграл огромную роль в истории и Советского Союза, и практически всего мира, потому что события перестройки затронули весь мир, и весь мир пришел в движение. Медведев - это достаточно неоцененная фигура. Он был вовлечен во внутреннюю работу высшего политического руководства Советского Союза и играл в ней важнейшую роль. Но реальный вклад Медведева можно понять, только если ты находился в этой системе непосредственно - видел, как шли обсуждения, дискуссии на самом верху", - рассказал ТАСС доктор экономических наук, профессор и близкий друг Медведева Олег Ожерельев.

Медведев в работе

Своими воспоминаниями также поделился политик, журналист, издатель, коллега Медведева Георгий Пряхин. По его словам, это был удивительный человек, не похожий на остальных членов ЦК КПСС.

"Он по-своему был белой вороной ЦК партии. Я там работал недолго, но довольно близко с ним. В ЦК были функционеры - грамотные, ловкие, энергичные. Вадим Андреевич был другим человеком. Это очень серьезный ученый с фундаментальным образованием и сам по себе очень крупный экономист - с преподавательским опытом и с опытом практической работы. Он был не таким, как его окружение в большинстве своем. Это чувствовалось", - отметил журналист.

По словам Комиссарова - нынешнего руководителя Президентской академии, - Медведев внес большой вклад в создание системы подготовки высшего руководства страны. "Вадим Андреевич был выдающимся человеком. Как бывший ректор Академии общественных наук, предшественницы Президентской академии, он во многом определил принципы и создал систему подготовки высшего руководства страны. Много нового и современного привнес и в процесс переподготовки госслужащих. Он был ярким государственным деятелем, смелым, талантливым и мудрым. Для Президентской академии, как и для всей России, его уход - это тяжелая потеря", - отметил ректор.

Как вспоминает Пряхин, Медведев был уникальным руководителем, с которым можно было открыто обсуждать различные вопросы, высказывать свою точку зрения и не бояться осуждения.

"Деталь, которая мне очень запомнилась: это был ну очень редкий человек в ЦК, из больших начальников, которому можно было противоречить, с которым можно было спорить. Мы приходили на совещания и, как я теперь понимаю, иногда несли левую блажь. А Вадим Андреевич выслушивал все, делал замечания, спорил, но никогда не затыкал нам рты. Никогда никому из нас не делал выволочек, никого не наказывал ни рублем, ни выговором. Он просто улыбался. Но всегда выслушивал. И какие-то вещи принимал, несмотря на определенное левачество нашей молодой поросли ЦК партии", - поделился журналист.

Издатель отметил, что публикации Медведева отличались честностью, а сам экономист всегда оставался преданным руководству страны. "Вадим Медведев оказался, пожалуй, самым верным соратником Горбачева, который не предал его ни на одном этапе, в том числе и тогда, когда предавать уже стало не только можно, но и модно. Он привез рукопись. Мы ее приняли, издали эту книгу. Она хорошо ушла, хорошо была принята, она была честная, хорошо написана. Написана им самим, а не помощниками, как это модно было в ЦК партии", - рассказал собеседник агентства.

Медведев в быту

По словам Пряхина, Медведев отличался простотой и открытостью вне зависимости от занимаемой должности. Он часто выбирал велосипед вместо автомобиля, несмотря на высокий статус.

"Это был человек очень доступный, простой. Без такого вот "респекта", пиетета и любви к чему-то невероятно комфортному, престижному. Я с ним несколько раз ездил в его громадной машине. Но Владимир Андреевич приехал к нам в издательство на велосипеде. Я видел его и раньше на велосипеде, потому что у нас дачи были по соседству. Иногда он там выезжал на гоночном велике, уже будучи взрослым человеком - ему тогда было лет 70. Я был поражен. Он человек, который способен был из лимузина, из Политбюро, спокойно пересесть на самый демократичный, на самый молодежный велосипед. Это было в характере", - отметил журналист.

"Это человек, который знавал в жизни разное, многое умел. И мог быть человеком "с улицы", а не только из-под небес. Это качество в нем сохранилось до последних дней его жизни", - вспоминает Пряхин.