Всего были награждены 500 человек, сообщил глава РАН

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Три члена Российской академии наук (РАН) получили в 2024 году звание Героя Труда и один - Героя России. Об этом сообщил глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В прошлом году были награждены: четыре члена академии стали полными кавалерами [ордена] "За заслуги перед Отечеством", три [получили звание] Героя Труда, один [получил звание] Героя России. Всего [были награждены] 500 человек. И мы это оцениваем как признание заслуг ученых за их дело, которое они делают для нашей страны", - отметил Красников.