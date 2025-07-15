Удостоверения, окончание срока действия которых приходится с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продляются на три года

МИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Белоруссия признает автоматическое продление российских водительских удостоверений, с такими документами можно водить транспортные средства на территории республики. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

"То же самое, [как и в РФ], у нас действует эта норма. Наши законодательные акты ратифицированы с Российской Федерацией, поэтому пролонгированные сроки действия именно водительского удостоверения российского также признаются у нас на территории Республики", - сказал он. Ранее пользователи профильных автомобильных интернет-ресурсов утверждали, что сотрудники ГАИ Белоруссии штрафуют российских водителей с автоматически продленными удостоверениями.

В России водительские удостоверения, окончание срока действия которых приходится на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продляются на три года. При этом менять документ не нужно, необходимые сведения внесены в электронном виде в базе ГИБДД.