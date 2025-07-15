Красников: экспертиза РАН стала руководством к действию

Глава академии наук рассказал, что по сравнению с 2022 годом число экспертиз в 2024 году выросло больше, чем в два раза и достигло 87 тыс.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Экспертиза Российской академии наук в последнее время стала руководством к действию, и эксперты поняли свою значимость. Об этом сообщил глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Эти экспертизы - это уже не просто "принять к сведению": они значимые, это руководство к действию. В связи с этим, у нас количество отрицательных заключений увеличилось более чем в 10 раз, потому что наконец эксперты поняли свою значимость, когда видят, что к экспертизе с полной ответственностью относятся. Мы это со Счетной палатой доводили до конца", - отметил Красников.

Глава РАН рассказал, что по сравнению с 2022 годом число экспертиз РАН в 2024 году выросло больше, чем в два раза и достигло 87 тыс. В этой работе задействовано более 6 тысяч экспертов, в том числе более тысячи членов РАН. Экспертиза выполняется более чем для тысячи научных институтов и вузов.

Среди важнейших проектов, по которым выполнена экспертиза РАН, академик Красников выделил 20 проектов национального технологического лидерства, проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, проект ликвидации последствий экологической катастрофы, связанной с разливом мазута в Керченском проливе.

Он также отметил монгольский проект строительства цикла гидроэлектростанций на реке Селенга. "Мы договорились с нашим правительством и монгольской стороной, мы сделали с Монгольской академией наук комиссию и рассматриваем этот вопрос. Решение будет и для нашей стороны, и для монгольской обязательным", - рассказал Красников.