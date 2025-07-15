Мессенджер упростит обмен информацией между сотрудниками разных подразделений и позволит создать единое пространство для совместной работы с любых устройств, сообщила пресс-служба вуза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) стал первым университетом России, начавшим использовать национальный мессенджер MAX. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"СПбГУ - первый университет России, начавший использование национального мессенджера МАХ. Санкт-Петербургский государственный университет совместно с технологической компанией VK ведут работу по построению единой цифровой экосистемы внутри университета с использованием отечественных технологических решений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии многофункционального сервиса обмена информацией - национального мессенджера. Он создается на базе платформы МАХ.

По данным пресс-службы, мессенджер упростит обмен информацией между сотрудниками разных подразделений и позволит создать единое пространство для совместной работы с любых устройств, имеющих доступ в интернет. Сервис также минимизирует риски, связанные с безопасностью общения и защитой персональных данных сотрудников, студентов и партнерских организаций университета.

Проект по построению единой цифровой экосистемы предусматривает интеграцию существующих информационных ресурсов университета с платформой VK WorkSpace.

MAX - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.