Согласно документу, привлекать иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного нарушения КоАП

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым. Изменения предлагается внести в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

В настоящее время уголовная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах наступает после двукратного привлечения к административной ответственности. Согласно законопроекту, уголовное преследование иноагента станет возможным после его однократного нарушения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через иноагентов. "Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей их строгости", - добавил он.

Как сообщил журналистам Пискарев, в ходе анализа было выявлено, что число нарушений законодательства со стороны иноагентов увеличивается ежегодно на 40%. При этом, добавил он, только три дела дошли до суда, все остальные находятся на стадии проверки или расследования. "Мы изучили опыт зарубежных стран, мы изучили законодательство Америки, Англии, Австралии, Германии, Франции. То есть и англо-саксонскую систему, и континентальную систему права. Везде страны заняты защитой суверенитета. Мы не должны отставать, мы должны быть впереди", - отметил депутат.