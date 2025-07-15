В исторических парках пройдет фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес"

В каждом парке подготовили интерактивную специально-тематическую экскурсионную программу, сообщили в пресс-службе проекта "Россия - Моя история"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес" пройдет в сети исторических парков по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Россия - Моя история".

"В России отметят День Крещения Руси на фестивале "Россия - Моя история. Херсонес", который пройдет при поддержке Минпросвещения России в мультимедийных исторических парках по всей стране 26-27 июля. На Всероссийском фестивале представят премьеру бенто-сериала "Россия - Моя история. Херсонес", тематические выставки и интерактивные программы", - говорится в сообщении.

В исторических парках откроются мультимедийные экспозиции: "Кто ны разлучит от любве Божия" в Ростове-на-Дону, "Пропилеи православия" в Ставрополе, а в Омске выставка детских рисунков "Святая Русь, мы за тебя стоим" совместно с Омской духовной семинарией. В самарском историческом парке пройдет культурно-просветительское мероприятие "День крещения Руси".

В каждом парке подготовили интерактивную специально-тематическую экскурсионную программу: в Ставрополе это экскурсия "Православие. Вера и верность", в Казани - "История Русской Православной Церкви IX-XIX вв.", в Якутске - "Крест и корона. История Русской Православной церкви в эпоху Романовых", в Краснодаре - "Крым в истории России", в Пятигорске - "Как Владимир Русь крестил" и в Луганске - "История принятия христианства на Руси", а также об истории Крещения Руси расскажут экскурсоводы ростовского, новосибирского, челябинского, владивостокского, уфимского и тюменского исторических парков.

Отдельная программа на фестивале предусмотрена для маленьких гостей. В Краснодаре проведут викторину для детей "Тропинками святой Руси", в Твери презентуют аудиогид для маленьких "История моей Родины" и проведут интерактивную экскурсию "Первые шаги в историю. Рюриковичи". Серия мастер-классов также подготовлена для школьников: мастер-класс по созданию бумажных фигур "Ангелочки" в Казани, занятие с мастер-классом "Письменность на Руси" в Перми и программа "Русский быт и уклад" в Твери.

О программе фестиваля

В программе фестиваля "Россия - Моя история. Херсонес" запланирован и лекционный блок - это тематический лекторий от Российского общества "Знание" в исторически парках Якутска, Омска, Перми и Тюмени. Интересные встречи пройдут и со священниками при поддержке Русской Православной церкви: в Краснодаре священник Вячеслав Куприенко познакомит с православной книгой, в Мелитополе батюшки пообщаются с молодежью. В Омске об "Образах христианства в изобразительном искусстве. От Византии до сибирских живописцев ХХI века" поведает искусствовед.

Фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес" приурочен к открытию Музея Христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Республике Крым. Это первое в мире музейное пространство, где искусственный интеллект стал не вспомогательным, а архитектурным и художественным ядром всей экспозиции, в основе которой авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Владыки Тихона "Крестный отец". Это художественно-документальное повествование от первого лица, в котором князь сам ведет нас по ключевым вехам своей жизни: от детства, через жесткие испытания власти и войны, к свету веры.