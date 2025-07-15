На остров Шумшу прибыли первые туристы

Участники программы "Больше, чем путешествие!" пробудут на острове пять дней и четыре ночи, сообщил заместитель председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Первая группа участников программы "Больше, чем путешествие!" прибыла на остров Шумшу. Об этом говорится в Telegram-канале заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"На Шумшу прибыли первые туристы. Первая группа участников программы "Больше, чем путешествие!" в составе 18 туристов и одного сопровождающего прибыла на остров Шумшу. Представители Росмолодежи и Роспатриотцентра прибыли по проекту "Больше, чем путешествие!" и пробудут здесь пять дней и четыре ночи", - говорится в сообщении.

Участники узнают историю острова со времен освоения Сахалина и Курильских островов мореплавателями до Второй мировой войны, а также о вкладе современных поисковых движений России в сохранение памяти о местах боевой славы. Также в рамках образовательной программы участники помогут в благоустройстве кольцевого патриотического маршрута "Дорогами острова Шумшу" - установят навигацию и информационные стелы, увековечив тем самым подвиг советских солдат.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу - первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла пять дней и 23 августа завершилась успехом для СССР.