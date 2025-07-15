РАН выполнила 346 экспертиз учебников и пособий

Как отметил глава академии Геннадий Красников, уже составлен план с Минпросвещения по созданию таких единых изданий по математике, физике, информатике, химии, биологии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Эксперты Российской академии наук выполнили 346 экспертиз различных учебников и учебных пособий. Об этом сообщил глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В 2024 году вы подписали в августе закон, что учебники вошли тоже в обязательную экспертизу РАН. Мы сделали уже 346 экспертиз учебников и пособий для них. Мало того: мы сейчас составили план с Минпросвещения по созданию таких единых учебников по математике, физике, информатике, химии, биологии для общего и среднего общего образования. План у нас такой утвержден, мы планируем, что <…> где-то 1 сентября 2027 года у нас могут появиться такие новые уже учебники, разработанные с РАН", - рассказал Красников.