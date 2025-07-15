По результатам объезда специалистов были определены участки дорог, наиболее подверженные зарастанию сорняком, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области в рамках летнего содержания начали ликвидацию борщевика, химически обработали уже около 550 га. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Большой объем из планируемых к ликвидации в этом сезоне 2,8 тыс. га придется на региональную сеть - более 2,5 тыс. <…> Борьба с борщевиком проводится двумя способами - химическим и механическим, так как растение способно быстро разрастаться. Семена борщевика Сосновского сохраняют способность к прорастанию до пяти лет, поэтому важно произвести обработку не только растения, но и почвы", - говорится в сообщении.

Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба, по результатам объезда специалистов были определены участки региональных дорог, наиболее подверженные зарастанию борщевиком. Наибольший объем работ по устранению опасного растения запланирован в Талдомском, Рузском и Наро-Фоминском округах. Сейчас работы проводятся в Можайском округе, где обработают 80 га.

"Мы используем гербициды сплошного действия, воздействующие на сорняк через листья и почву. При этом препарат не попадает в грунтовые воды и не наносит вред окружающей среде", - заверили в Мосавтодоре.

Специалисты в настоящее время выполняют работы по химической обработке борщевика, в начале августа приступят к механическому окосу с применением ручных инструментов.