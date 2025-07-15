Глава республики Юрий Зайцев отметил, что в рамках программы также предоставляются средства реабилитации

ЙОШКАР-ОЛА, 15 июля. /ТАСС/. Почти 1,6 тыс. жителей Марий Эл получают заработную плату за то, что ухаживают на постоянной основе за родственниками - пожилыми людьми или инвалидами, не способными самостоятельно позаботиться о себе. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

Он рассказал, что пилотный проект системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами действует в регионе в 2022 года и в настоящее время является частью нацпроекта "Семья". "На сегодняшний день услуги на дому получают более 2,2 тыс. человек, создано около 1,6 тыс. новых рабочих мест", - сказал Зайцев. Он пояснил, что речь идет о родственниках престарелых жителей республики и инвалидов. "Таким образом человек, который по состоянию здоровья не может сам себя обслуживать, чувствует заботу близких, а родственники, которые оставили прежнее место работы, чтобы ухаживать за пожилым человеком, в рамках системы получают заработную плату", - отметил Зайцев. Кроме того, в рамках проекта им предоставляются средства реабилитации.

В качестве примера Зайцев привел двух жителей Звениговского района республики - Леонида Леонидовича и его жены Лидии Николаевны. "Несколько лет назад Лидия Николаевна перенесла инсульт, что привело к серьезным нарушениям двигательных функций, о системе Леонид Леонидович узнал от сотрудников районного комплексного центра соцобслуживания, ему предложили трудоустроиться помощником по уходу за своей жены, выдали необходимые средства технической реабилитации", - сказал Зайцев.

Эту историю он назвал одним из примеров эффективности действующей системы. "Программа, которая была внедрена по инициативе президента, помогает повысить уровень жизни пожилых и инвалидов, обеспечить реабилитацию в привычной домашней обстановке - очень важно, люди не остаются один на один с трудностями", - заключил Зайцев.