В курском приграничье восстановили нарушенное из-за атаки ВСУ электроснабжение

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил энергетиков за оперативную работу

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение в Рыльском районе Курской области, оно было нарушено в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Электроснабжение в Рыльском районе полностью восстановлено", - написал он.

Хинштейн поблагодарил энергетиков за оперативную работу.

Ранее украинский беспилотник атаковал Рыльский район, в результате удара произошло возгорание электрической подстанции. Под отключение света попали Некрасовский сельсовет с населением 735 человек и Дуровский сельсовет, где проживают 296 человек.