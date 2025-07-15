Ростовским полицейским компенсируют суммы взяток, которые они отклонили

По словам начальника ГУ МВД России по региону Александра Речицкого, практика введена для поощрения антикоррупционной позиции сотрудников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Полицейским в Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Практика введена для поощрения антикоррупционной позиции сотрудников, об этом журналистам сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

"В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий", - сказал Речицкий.

По его словам, в отношении лиц, предлагавших взятки сотрудникам, возбуждаются уголовные дела. Только за последние два месяца было возбуждено свыше 25 дел по статье 291 УК РФ ("Дача взятки").

"Подчеркну, каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель", - уточнил начальник ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, за январь - июнь 2025 года в Ростовской области выявлено 767 коррупционных преступлений. Пресечено 260 фактов взяточничества, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.