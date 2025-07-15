Кириенко: олимпиада "Я - профессионал" помогает сотням тысяч студентов

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ сообщил, что с 2025 года олимпиада вошла в состав масштабного федерального проекта "Молодежь и дети"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Олимпиада "Я - профессионал" стала важным инструментом для выявления и поддержки талантливых студентов. Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, олимпиада открывает перед студентами реальные возможности для профессионального и личностного роста.

В Национальном центре "Россия" проходит церемония награждения победителей олимпиады "Я - профессионал", которая реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей". Свое приветствие молодым талантам направил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сегодня перед нашей страной стоят масштабные задачи, достижение которых невозможно без нового поколения - разносторонне развитых, целеустремленных и энергичных специалистов. Олимпиада "Я - профессионал" стала важным инструментом для выявления и поддержки сотен тысяч талантливых студентов. Она открывает перед ними реальные возможности для профессионального и личностного роста", - заявил Кириенко в своем приветствии, которое зачитала руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Он сообщил, что с 2025 года олимпиада вошла в состав масштабного федерального проекта "Молодежь и дети". "Это подчеркивает высокую оценку результатов, которых добилась команда проекта", - отметил Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ также добавил, что достижения золотых медалистов олимпиады уже сегодня востребованы не только в научной среде, но и в реальном секторе экономики. "Многие из вас проходят стажировки в корпорациях и научных центрах, становятся сотрудниками ведущих российских компаний, участвуют в международных отраслевых мероприятиях, проводят исследования в лабораториях, разрабатывают прорывные решения в своих профессиональных сферах, реализуют собственные проекты. Эти возможности сегодня открыты для каждого молодого человека в России", - сказал он, отметив заслугу наставников победителей.

По словам Кириенко, за годы проведения олимпиада "Я - профессионал" стала настоящим сообществом неравнодушных людей, которые помогают другим, в том числе участвуя в волонтерской деятельности. Многие из вас оказывают поддержку в зоне специальной военной операции. Спасибо вам за эту работу", - заключил он.