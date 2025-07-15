В пресс-службе Сбера сообщили, что финальное задание состояло из технической и функциональной частей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Конкурс "Цифровой марафон" объединил 110 тыс. человек из всех регионов страны. Девять сильнейших участников наградили в московском кампусе "Школы 21", сообщила пресс-служба Сбера, выступающего организатором проекта.

"Завершился конкурс "Цифровой марафон", в котором приняли участие 110 тыс. россиян из всех регионов страны. Начинающие участники сделали первые шаги в IT и искусственном интеллекте (AI), а опытные - профессионально поработали с алгоритмами. 60 лучших вышли в финал, и девять из них стали победителями - по трое в категориях "Новичок", "Исследователь" и "Эксперт", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, финальное задание состояло из технической и функциональной частей. Оно заключалось в разработке интеллектуального агента. Всего за 9 часов участники написали код, который прошел автоматическую проверку.

Победителей конкурса поздравил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, он отметил значимость цифровых компетенций для любой профессии и подчеркнул высокую роль конкурса для их развития у специалистов. "Конкурс важен в первую очередь для понимания того, какую роль цифровые навыки играют в современном мире. Сегодня нет профессии, вида деятельности, где бы не потребовались цифровые компетенции", - сказал Фальков, слова которого приведены в сообщении.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что главный результат марафона - это специалисты. "Создавая самих себя, выстраивая различные черты характера, вы строите собственное будущее и будущее нашей страны", - добавил Греф, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что в этом году 65% участников зарегистрировались как "Новички", 25% участвовали как "Исследователи", и 10% выбрали самую сложную категорию "Эксперт". Более того, 49% участников конкурса девушки и 51% мужчины.