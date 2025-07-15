Если беспилотники обнаружены на территории Татарстана, то вводится режим "Угроза атаки БПЛА"

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Режимы "Беспилотная опасность" или "Угроза атаки БПЛА" вводятся в Татарстане для обеспечения безопасности населения в случаях появления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Татарстану, где поясняется, чем отличаются эти режимы.

"Каждый день со стороны Украины проводятся атаки БПЛА по территории России, что создает угрозу для населения и предприятий нашей республики. В Татарстане вводится ряд ограничений для обеспечения безопасности. В случае выявления БПЛА, движущихся по направлению к нашей республике, вводится режим "Беспилотная опасность". Жителям необходимо повысить бдительность, а в случае обнаружения беспилотника - сообщить по телефону 112", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в таком случае информирование населения осуществляется через смс-оповещение и через мобильное приложение "МЧС России".

Если беспилотники обнаружены на территории Татарстана, то вводится режим "Угроза атаки БПЛА". Жители должны покинуть открытые участки улиц, зайти в подземные переходы, паркинги или ближайшие строения и не подходить к окнам. "В здании - перейдите в помещение без окон. Также окажите помощь детям и пожилым людям", - добавили в ведомстве.