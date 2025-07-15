Документом предлагается установить штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а для юрлиц - от 250 тыс. до 1 млн рублей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить до 1 млн рублей штраф за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг.

Документ внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов в мае. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Сейчас по ч. 2.1 ст. 14.8 (нарушение иных прав потребителей) навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а на юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается установить штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а для юрлиц - от 250 тыс. до 1 млн рублей. Предполагается, что новые штрафы могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

"Кратное увеличение размеров штрафов за рассматриваемое правонарушение будет одной из главных мер, которая будет способствовать сдерживанию хозяйствующих субъектов от подобных нарушений, поскольку в настоящее время прибыль от реализации "навязанных товаров (работ, услуг)" значительно превышает установленные частью 2.1 статьи 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях размеры штрафов. Основная цель введения проектируемых размеров штрафов состоит в том, чтобы для хозяйствующих субъектов дешевле было не нарушать соответствующие положения закона "О защите прав потребителей", - указано в пояснительной записке к законопроекту.