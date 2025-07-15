Указом президента была образована межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ "в целях обеспечения реализации государственной политики в области противодействия экстремизму, координации деятельности органов власти и самоуправления, а также организационно-методического руководства этой деятельностью"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязательном исполнении решений, принятых межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в РФ.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в мае. Поправками предлагается дополнить закон "О противодействии экстремистской деятельности". В частности, закон дополняется нормой о том, что решения межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ обязательны для исполнения федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ, а также органами местного самоуправления.

Как отмечают авторы инициативы, действующие нормы подразумевают, что органы власти и местного самоуправления в пределах своей компетенции участвуют в противодействии экстремистской деятельности. Так, напоминают в кабмине, для координации таких действий по решению президента РФ могут формироваться координационные органы в составе представителей органов власти и самоуправления.

Кроме того, указом президента была образована межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ "в целях обеспечения реализации государственной политики в области противодействия экстремизму, координации деятельности органов власти и самоуправления, а также организационно-методического руководства этой деятельностью".

"В ее состав входят руководители 18 федеральных государственных органов. При этом полномочия органов власти и самоуправления в рассматриваемой сфере, в том числе в части, касающейся обязательности исполнения ими решений профильных координационных органов, федеральным законом не регламентированы", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Инициатива предлагает устранить указанный пробел.