Волонтеры уже благоустроили территорию вокруг братской могилы воинов 1150-го стрелкового полка, сообщили в штабе проекта

МУРМАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Волонтеры общественного экологического проекта "Чистая Арктика" из разных регионов России начали приводить в порядок братские захоронения времен Великой Отечественной войны в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в штабе проекта.

"Активисты уборки "Чистой Арктики", среди которых волонтеры из Волгоградской, Тульской, Ростовской, Новгородской областей, Красноярского края и Санкт-Петербурга, проведут [работы] в два этапа. Первый стартовал в поселке Спутник, а ко второй части работ на полуострове Средний активисты приступят в начале августа", - рассказал собеседник агентства.

Как отметил руководитель проекта Андрей Нагибин, в Мурманской области очень много братских захоронений времен войны. "За теми, которые находятся в общедоступных местах, безусловно, хорошо следят. Но, к сожалению, потери были настолько большими, что безымянные могилы находят до сих пор. Ведь именно здесь фронт стал границей между Россией, Финляндией и Норвегией, и советские солдаты не сдвинулись ни на шаг. Наша задача - привести как можно больше таких захоронений в порядок", - подчеркнул он.

Первый из запланированных этапов работ волонтеры планируют завершить за неделю. Они уже привели в порядок и благоустроили территорию вокруг братской могилы воинов 1150-го стрелкового полка. Дальше - захоронение на сопке Афонян-Вара и братское захоронение воинов-пограничников Рестикентского пограничного полка 82-го пограничного отряда.

"Поселок Спутник, где живут семьи бойцов СВО, "Чистая Арктика" считает своим подшефным. Первые работы здесь прошли три года назад. Волонтеры благоустроили контейнерные площадки и смотровую. Сейчас на уборку с добровольцами выходят и активные жители поселка", - отметили в штабе проекта.

Проект "Чистая Арктика" стартовал в 2021 году и за это время существенно масштабировался. Сегодня к нему присоединяются добровольцы со всей страны. Всего за четыре года в экспедициях проекта приняло участие 7 700 человек. Они собрали 19 800 тонн отходов и очистили 791 га арктической земли. Генеральным партнером проекта выступает госкорпорация "Росатом". Генеральным информационным партнером - ТАСС.