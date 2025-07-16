Среди женских имен более четырех лет лидирует София, в 2025 году самым популярным мужским именем стало Михаил

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. София более четырех лет лидирует среди женских имен новорожденных, а Артема в 2023 году обогнал Михаил. Это следует из проведенного ТАСС анализа данных, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

Портал предоставляет информацию с 2021 по 2025 год. Согласно актуальным данным, с 2021 года пять наиболее популярных имен для мальчиков и девочек остаются неизменными.

При этом София продолжает занимать первое место среди новорожденных девочек. В 2025 году так назвали 11 066 детей. Также стабильно популярны имена Анна, Ева, Виктория и Мария. Однако если в 2021 году вторым по популярности было имя Анна - 20 682, то с 2022 года ее место заняла Ева. При этом сейчас интерес к этому имени снижается: за три года число девочек, которых так называют, сократилось в два раза - с 20 199 до 9 488.

Что касается мужских имен, с 2021 года произошли изменения. До 2022 года лидирующим оставался Артем. Затем первое место занял Михаил и продолжает лидировать. В 2025 году это имя дали 12 709 мальчикам. В течение четырех лет, включая 2025-й, на втором месте находился Александр. Исключение составил 2023 год, когда его опередил Артем с разницей в 129 случаев. В число наиболее часто выбираемых за пятилетие также входят Матвей и Тимофей.